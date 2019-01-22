Kazada ölen baba ile oğlu toprağa verildi

SİNOP (AA) - Ankara'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlu, memleketleri Sinop'ta toprağa verildi.
Ankara'daki işlemlerinin ardından Süleyman ile oğlu Mehmet Duran'ın (16) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Saraydüzü ilçesine getirildi.
Evlerinde helallik alınmasının ardından cenazeler, Uluköy Camisi'ne götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlunun cenazeleri, aile kabristanlığında defnedildi.
Süleyman ve oğlu Mehmet Duran, dün Ankara'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmişlerdi.
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