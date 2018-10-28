Kazada ölen baba ve 2 kızı toprağa verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ile 2 kızının cenazesi defnedildi.

Baba Niyazi (54) ile kızları Gülşehir (28) ve Tuğba Başar'ın (25) naaşları, Seydişehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak Seyit Harun Camisi'ne getirildi.

Kazadan yaralı kurtulan Ümmühan Başar'ın, babası ve ablalarının tabutlarını görünce "Hangisi babam, hangisi ablam" diyerek gözyaşı dökmesi, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Genç kızı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Baba ve kızlarının cenazeleri, kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Kazada yaralanan anne Emine Başar'ın Seydişehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Niyazi Başar idaresindeki 26 NF 629 plakalı otomobil, 27 Ekim'de, Seydişehir çıkışında yolda park halinde duran 48 FS 818 plakalı çekiciye arkadan çarpmıştı. Sürücü ile kızları Gülşehir ve Tuğba Başar, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, eşi Emine ile kızı Ümmühan Başar yaralanmıştı.

