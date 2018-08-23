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Kazada ölen baba ve 6 aylık oğlu tek tabutta son yolculuğa uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Barış Çörtük (24) ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük, aynı tabutta son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada ölen baba ve 6 aylık oğlu tek tabutta son yolculuğa uğurlandı

Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Barış Çörtük (24) ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük, aynı tabutta son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, dün Salıpazarı-Çarşamba karayolu Cilme sapağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RJM 12 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca Barış Çörtük yönetimindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil ile kafa kaya çarpıştı. Kazada, sürücü Barış Çörtük, oğlu Ayaz ve akrabası Selin Çörtük ile diğer araçtaki Hasan Basri Çakır (55), Ferhat Bal (58) ve Bekir Sarı (47) yaralandı. Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barış Çörtük ve oğlu Ayaz ile Hasan Basri Çakır kurtarılamadı.
Barış Çörtük ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Baba ve oğlunun cenazeleri tek tabuta konularak Aşağıgeriş Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
BAYRAM TATİLİ İÇİN İSTANBUL'DAN GELMİŞLER
Eşi ve bebeğini kaybeden Selin Çörtük'ün tedavisinin Gazi Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi. Ailenin İstanbul'da yaşadığı, tatil için Kurban Bayramı’ndan iki gün önce memleketleri Karayonca Mahallesi'ne geldikleri belirtildi. 1 yıllık evli olan Çörtük çiftinin dün yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra gezmek için 6 aylık oğullarıyla birlikte Çarşamba ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen baba ve 6 aylık oğlu tek tabutta son yolculuğa uğurlandıKazada ölen baba ve 6 aylık oğlu tek tabutta son yolculuğa uğurlandıKazada ölen baba ve 6 aylık oğlu tek tabutta son yolculuğa uğurlandıKazada ölen baba ve 6 aylık oğlu tek tabutta son yolculuğa uğurlandı

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