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Kazada ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Konya’da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ile 5 yaşındaki oğlu son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün 16.30 sıralarında Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ile 5 yaşındaki oğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün 16.30 sıralarında Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan O. (19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kazada, 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, baba Bünyamin Özkan (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede yapılan otopsinin ardından Hacıveyis Camisi’ne getirilen baba ve oğlunun cenazesi baba Bünyamin Özkan’ın 4 kardeşi tarafından omuzlayarak musalla taşına konuldu. Cenazeler öğle namazını müteakip Hacıveyis Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına defnedildi.

"Aileler anahtarı verip çocukları ve gençleri sokağa salıyor"
Bünyamin Özkan’ın abisi İsa Özkan, "Dün öğleden sonra elim bir trafik kazasında kardeşim ve yeğenimi kaybettim. Aileler anahtarı verip çocuklar ve gençleri sokağa salıyor. Sokakta da böyle suçsuz günahsız yolda yürüyen kardeşime vuruyorlar. Yeğenimle beraber kardeşimi kaybettik. Yasalarımız bunlarla ilgili daha güçlü olur inşallah ve gerekli cezaları alırlar diye umut ediyoruz. O gün Pazar olunca yürümek ve markete gitmek için çıkmışlar. Yürürken arkadan araba vurmuş" dedi.

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