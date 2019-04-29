Kazada ölen Begüm'ün organları 5 kişiye can oldu

Şanlıurfa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Begüm Ustalar'ın organları 5 kişiye umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Begüm Ustalar, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ustalar'ın, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Dr. Hasan Basri Bahçıvan ve Organ Nakli Birimi Sorumlusu Mahmut Kılıç, Ustalar'ın ailesiyle görüşerek organ bağışı konusunda ikna etti.

Ankara Şehir Hastanesi ve Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinden gelen ekipler, Ustalar'ın pankreas, karaciğer, akciğer ve iki böbreğini ameliyatla aldı.

Ustalar'ın akciğeri Ankara Şehir Hastanesine, diğer organları ise Turgut Özal Tıp Merkezine helikopter ambulansla sevk edildi.

Hastanelerde yapılan operasyonlarla organlar, hastalara başarılı bir şekilde nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Begüm Ustalar'ın babası Zafer Ustalar, çocuğunu kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Doktorların tavsiyesi üzerine kızının organlarını bağışlamaya karar verdiklerini ifade eden Ustalar, "Kızımızın organlarını bağışladık. Ölüp de yok olacağına, organ bekleyenlere hayat versin, onlar yaşasın istedik." dedi.

