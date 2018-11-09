HABER

Kazada ölen belediye başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

İZMİR'de, kullandığı otomobilin önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen (30), son yolculuğuna uğurlandı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kullandığı otomobilin önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen (30), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Armutlu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesine doğru giden Hasan Türkmen yönetimindeki 35 HTM 98 plakalı otomobil, Y.Ö. yönetimindeki 34 DV 5999 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu olan Hasan Türkmen ile yanındaki Eşref Seymen (36), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Türkmen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Eşref Seymen'in ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve bir çocuk babası Hasan Türkmen'in cenazesi, bugün öğlende Ulucak Camisi'ne getirildi. Burada Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı olan baba Mehmet Türkmen'i acılı gününde, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi yalnız bırakmadı. Kazada yaralanan arkadaşını evine bırakmak için yola çıktığı belirtilen Hasan Türkmen için ilk olarak camide dua edildi. Ardından tabutu yakındaki Ulucak Mezarlığı'na kadar taşınan Hasan Türkmen için, burada cenaze namazı kılındı. Türkmen, ardından toprağa veirildi.

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
ABD'nin sınırdaki varlığının sebebi ne?ABD'nin sınırdaki varlığının sebebi ne?
Bakan Hulusi Akar'dan 'FIR Hattı' açıklaması! FIR Hattı nedir, ne demektir?Bakan Hulusi Akar'dan 'FIR Hattı' açıklaması! FIR Hattı nedir, ne demektir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atilla Taş tutuklandı

Atilla Taş tutuklandı

Bakan Hulusi Akar'dan 'FIR Hattı' açıklaması! FIR Hattı nedir, ne demektir?

Bakan Hulusi Akar'dan 'FIR Hattı' açıklaması! FIR Hattı nedir, ne demektir?

YKS 2019 sınav tarihi belli oldu

YKS 2019 sınav tarihi belli oldu

Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Atilla Taş gözaltına alındı!

Atilla Taş gözaltına alındı!

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.