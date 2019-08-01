Kazada ölen çiftin ardından sürücü de toprağa verildi

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanıp, ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Merve- Savaş Öksüz çiftinin ardından sürücü Mustafa Yılar (34) da memleketi Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verildi. Kaza, 31 Temmuz sabahı, Ankara- Aksaray yolunun Kulu makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Aksaray'dan Ankara yönüne giden Mustafa Yılar yönetimindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandıktan sonra ağaça çarptı. Kazada sürücü Mustafa Yılar ile araçtaki Merve- Savaş Öksüz çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, dün aile mezarlığında, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Mustafa Yılar'ın cenazesi ise otopsi için kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi morgundan bugün alınıp, defnedilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Cenaze aracıyla Toprakkale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Yılar'ın tabutu, burada helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki asri mezarlığa götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Mustafa Yılar'ın cenazesi, toprağa verildi.

