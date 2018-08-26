Kazada ölen çiftin cenazesi defnedildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Birgül (66) ve Recep Akan (70) çifti, son yolculuklarına uğurlandı.

Çiftin cenazeleri, Muratlı Devlet Hastanesi morgundan alınarak evlerinin bulunduğu mahalledeki İnanlı Camisi'ne getirildi.

Çiftin oğulları Kadir Akan, cenaze töreninde anne ve babasının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Birgül ve Recep Akan'ın cenazeleri, namazın kılınmasının ardından Muratlı ilçe mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

TEM Otoyolu üzerinden Edirne istikametine giden Kadir Akan'ın kullandığı 34 FH 5773 plakalı hafif ticari araç, dün yolun Çorlu bölümünde arıza yapmış, aracın önünden duman yükseldiğini fark eden sürücü Akan, emniyet şeridine park ederek, yardım çağırmıştı.

Bu sırada aynı istikamete seyir halinde bulunan A.A.D. yönetimindeki 39 BE 641 plakalı otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki Birgül Akan, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan Recep Akan, Hilal Akan, Mehmet Metin Dikmen, Nilgün Dikmen ve Zeynep Dikmen ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edilmişti.

Kazada ağır yaralanan Recep Akan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

