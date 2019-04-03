HABER

Kazada ölen Cihan, otomobili izinsiz almış

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

BURSA'da dün gece refüjdeki beton elektrik trafosuna çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cihan Emir'in (18) ehliyetsiz olduğu, aracı da ailesinden izinsiz aldığı ortaya çıktı.

Kazada ölen Cihan, otomobili izinsiz almış

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da dün gece refüjdeki beton elektrik trafosuna çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cihan Emir'in (18) ehliyetsiz olduğu, aracı da ailesinden izinsiz aldığı ortaya çıktı.
Kaza, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte 16 AEM 62 plakalı otomobille gezmeye çıkan Cihan Emir yönetimindeki otomobil, refüjdeki elektrik trafosuna çarptı. Kazada sürücü Emir öldü, Gökmen Tunalı (18) ve Yücel Yaşar (18) ise ağır yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada ölen Cihan Emir'in, ehliyetsiz olduğu, kandil için anne ve babasının camiye gitmesini fırsat bilip, otomobili izinsiz alarak gezmeye çıktığı belirtildi. Kazanın da aşırı hız nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Tedavileri süren diğer 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen Cihan, otomobili izinsiz almışKazada ölen Cihan, otomobili izinsiz almışKazada ölen Cihan, otomobili izinsiz almışKazada ölen Cihan, otomobili izinsiz almış

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Maden hafriyat sahasında yangınMaden hafriyat sahasında yangın
Eniştesini tüfekle yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildiEniştesini tüfekle yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.