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Kazada ölen çocukluk arkadaşları toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, takla otomobilin ağaçlara çarptığı kazada yaşamını yitiren çocukluk arkadaşları Emre Soytekin (26) ve Tarkan Çetinbay (24), gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, takla otomobilin ağaçlara çarptığı kazada yaşamını yitiren çocukluk arkadaşları Emre Soytekin (26) ve Tarkan Çetinbay (24), gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Soytekin'in nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Kaza, dün saat 03.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Ali Dartanel Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Emre Soytekin yönetimindeki 20 GK 694 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, savrularak, takla attı. Refüjdeki 2 ağaca da çarpan otomobil, hurdaya döndü. Kazada, sürücü Emre Soytekin ile yanındaki Tarkan Çetinbay ve Metehan Bitiktaş (26) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, 3 kişiyi sıkıştıkları yerden yaralı çıkardı. Bitiktaş, sağlık ekibince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne, Soytekin ile Çetinbay ise özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan Emre Soytekin ile Tarkan Çetinbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan Bitiktaş'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Çocukluk arkadaşı oldukları belirtilen Emre Soytekin ve Tarkan Çetinbay, son yolculuğa da birlikte uğurlandı. Soytekin ve Çetinbay için bugün Merkezefendi ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, her iki ailenin bireyleri ile yakınları katıldı. Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Emine- Resul Soytekin ve Şirin- Ziya Çetinbay çiftleri, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler için ilk olarak Demler Camisi önünde helallik alındı, dualar okundu. Ardından Soytekin ve Çetinbay'ın cenazeleri, omuzlara alınarak, Şirinköy Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta öğle vakti kılınan namazın ardından Emre Soytekin ve Tarkan Çetinbay, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Emre Soytekin'in nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

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