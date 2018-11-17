HABER

Kazada ölen doktor Merve, evlilik işlemleri için memleketine gidiyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Niksar ilçesinde Erbaaspor otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren doktor Merve Öner'in (24) cenazesi, görev yaptığı hastanedeki törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı.

Kazada ölen doktor Merve, evlilik işlemleri için memleketine gidiyormuş

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Niksar ilçesinde Erbaaspor otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren doktor Merve Öner'in (24) cenazesi, görev yaptığı hastanedeki törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı. 2 ay önce Niksar’a atanan Öner’in, evlilik işlemlerini halletmek için memleketine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Kaza, dün akşam 20.30 sıralarında Tokat- Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir’de, Tire 1922 ile karşılaşacak olan Erbaaspor'u Sivas Havalimanı'na götürdükten sonra dönüşe geçen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs, karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ve Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobildeki Niksar Devlet Hastanesi'nde uzman psikolog olarak görev yapan Merve Öner öldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ile aynı araçta bulunan Melahat Bozkurt (25) ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
2 AY ÖNCE ATANMIŞ
Mehmet Öner ve Semra Coşkun'un üç çocuğundan biri olan Merve Öner'in, nişanlısı İsmail Durak (26) ile evlilik işlemlerini halletmek üzere memleketi Aydın’a gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı. Öner’in, çalıştığı hastanede görevli arkadaşları ile birlikte Tokat Otogarı'na giden kazanın meydana geldiği bildirildi. Merve Öner’in 2 ay önce ilk görev yeri olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne atandığı ifade edildi.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Merve Öner için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun ve hastane personeli katıldı.
Merve Öner'in annesi Semra Coşkun, ''Bir tanem, bir tanecik çiçeğim'' diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Öner’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın’a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen doktor Merve, evlilik işlemleri için memleketine gidiyormuşKazada ölen doktor Merve, evlilik işlemleri için memleketine gidiyormuşKazada ölen doktor Merve, evlilik işlemleri için memleketine gidiyormuşKazada ölen doktor Merve, evlilik işlemleri için memleketine gidiyormuş

Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısıAylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı
Fabrikanın deposunda çıkan yangın, yandaki fabrikaya da sıçradıFabrikanın deposunda çıkan yangın, yandaki fabrikaya da sıçradı
Taksi şoförü, aracında ölü bulunduTaksi şoförü, aracında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.