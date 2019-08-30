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Kazada ölen doktora hüzünlü veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

İzmir’de geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan ve 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren üroloji uzmanı Dr.

Kazada ölen doktora hüzünlü veda

İzmir’de geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan ve 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren üroloji uzmanı Dr. Ersin Bal için cenaze töreni düzenlendi.
İzmir’in Balçova ilçesinde 3 Ağustos Cumartesi günü kendine ait motosikletle Gaziemir yönüne giden 46 yaşındaki üroloji uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal, Uzundere mevkiinde önünde seyreden kamyondan fırlayan jant kapağının kendisine doğru gelmesi üzerine dengesini kaybetti. Motosikletten düşerek ağır yaralanan doktor, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak yoğun bakıma alındı. Bal, 26 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bal için Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Eşi Ahu Bal taziyeleri kabul ederken, Ersin Bal’ın yakınları gözyaşı döktü.
1 çocuk babası Dr. Ersin Bal’ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.

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