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Kazada ölen düzensiz göçmenler toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

Van'da, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 düzensiz göçmenin cenazeleri, kimsesizler mezarlığında defnedildi

Van'da, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen 16 düzensiz göçmenin cenazesi toprağa verildi.

İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi Hopik mevkisinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamlarını yitiren 16 düzensiz göçmenin Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

15 günlük yasal bekleme süresince yakınları tarafından alınmayan cenazeler, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Düzensiz göçmenlerin cenazeleri, Seyrantepe Mahallesi'ndeki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

- Olay

18 Temmuz'da İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi Hopik mevkisinde, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Sırma ile 16 düzensiz göçmen yaşamını yitirmiş, 50 göçmen de yaralanmıştı.

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