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Kazada ölen Erol’un annesinin fuhuş iddialarına baba ve kızından yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:37 | Son Güncelleme

Adana’da kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol’un cenazesinde anne Fatma K.’nın eski eşi hakkında söylediği ‘Beni fuhşa zorladı’ iddiasına baba Erol Bartan, “İnsan eşini fuhşa zorlar mı” diyerek tepki gösterdi.Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak’ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı.

Adana’da kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol’un cenazesinde anne Fatma K.’nın eski eşi hakkında söylediği ‘Beni fuhşa zorladı’ iddiasına baba Erol Bartan, “İnsan eşini fuhşa zorlar mı” diyerek tepki gösterdi.
Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak’ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Küçük Erol’un cenazesi bugün Buruk Mezarlığı’na defnedildi.

“Beni borcu karşılığında verdi”
Dün abla Hatice Bartan, anneleri Fatma K.’nın 3 yıl önce başka birine kaçarak evlendiğini, okulu bırakıp kardeşlerine hem annelik hem babalık yaptığını söyledi. Cenazeye katılan anne Fatma K. ise gazetecilere “Eşim beni başka erkeklere fuhşa zorluyordu. Şu anda evli olduğum kişi de onlardan biri. Beni borcu karşılığında verdi” açıklamasını yapmıştı.

“Niye bu yalanları söylüyor”
Bunun üzerine baba Erol Bartan İHA muhabirine açıklamalarda bulunup iddiaları yalanlayarak, “Bu iddiaların hepsi asılsızdır. Çocuklarımdan ve çevremden gerçeği öğrensinler. Mezarlıkta ben görmedim. Benim yüzüme bakamamış. Niye orada kaçıp gitti. Çocuklarıyla eve gelseydi. Sebep niye. Niye bu yalanları söylüyor. Kim 4 çocuğunun annesini fuhşa sürükler. Çıldıracağım ya. Evladımın acılı gününde böyle yapıyor” diye konuştu.

“Evlendiği kişi babamın arkadaşı değil”
Hatice Bartan ise annesinin yalan söylediğini belirterek, “Babam zorla annemi göndermedi. Babam Çanakkale’de çalışıyordu. Biz anneannemlere gittik ve orada o adam dedeme bir sürü para verdi. Benim babam annemi satmaz ve satmadı da. Babam eğer annemi sattıysa bizi niye satmadı. Benim anneme rahatlık diken gibi battı. O devamlı her şey benim elimde olsun diyordu. Benim annemi babam satmadı. Onun evlendiği adam babasına para verdi. Babama değil. Evlendiği kişi babamın arkadaşı değil. Hiçbir arkadaşını babam evine getirmez” ifadelerini kullandı.

“Benim dizime şişle vurdular”
Cenazede annesine tepki gösteren Hatice, bununla ilgilide, “Bizi bırakıp gittikten sonra niye geldi. O büyütmedi. Biz büyüttük Erol’u. Biz onu istemiyoruz. Biz ondan nefret ediyoruz. Anneden nefret edilir mi. Biz ediyoruz. Herkes anne ve babasına sahip çıksın. Annem yemeğimize uyku ilacı koymuştu. Ben yemek yemedim gece uyandım ve annem yoktu. Her yere baktım ve sonunda öğrendim ki annem o adamın yanına gitmiş. Bizi kandırmaya çalıştılar. Biz kanmadık. Benim dizime şişle vurdular. Benim babam günahsız. Her şeyi zorla yaptırdılar” diyerek gözyaşı döktü.

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