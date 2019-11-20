Kazada ölen Erol’un annesinin fuhuş iddialarına baba ve kızından yalanlama

Adana’da kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol’un cenazesinde anne Fatma K.’nın eski eşi hakkında söylediği ‘Beni fuhşa zorladı’ iddiasına baba Erol Bartan, “İnsan eşini fuhşa zorlar mı” diyerek tepki gösterdi.

Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak’ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Küçük Erol’un cenazesi bugün Buruk Mezarlığı’na defnedildi.

“Beni borcu karşılığında verdi”

Dün abla Hatice Bartan, anneleri Fatma K.’nın 3 yıl önce başka birine kaçarak evlendiğini, okulu bırakıp kardeşlerine hem annelik hem babalık yaptığını söyledi. Cenazeye katılan anne Fatma K. ise gazetecilere “Eşim beni başka erkeklere fuhşa zorluyordu. Şu anda evli olduğum kişi de onlardan biri. Beni borcu karşılığında verdi” açıklamasını yapmıştı.

“Niye bu yalanları söylüyor”

Bunun üzerine baba Erol Bartan İHA muhabirine açıklamalarda bulunup iddiaları yalanlayarak, “Bu iddiaların hepsi asılsızdır. Çocuklarımdan ve çevremden gerçeği öğrensinler. Mezarlıkta ben görmedim. Benim yüzüme bakamamış. Niye orada kaçıp gitti. Çocuklarıyla eve gelseydi. Sebep niye. Niye bu yalanları söylüyor. Kim 4 çocuğunun annesini fuhşa sürükler. Çıldıracağım ya. Evladımın acılı gününde böyle yapıyor” diye konuştu.