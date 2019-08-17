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Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Tülay Gedik (31) hayatını kaybetti, eşi Ferhat Gedik (31) ile kızı Pınar (2) yaralandı.

Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Tülay Gedik (31) hayatını kaybetti, eşi Ferhat Gedik (31) ile kızı Pınar (2) yaralandı. Kucağında kızıyla birlikte sedyede hastaneye gelen Ferhat Gedik, "Kızım annesini sorarsa ben ne diyeceğim? Ben bu soruya cevap veremem" deyip gözyaşı döktü.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 70 'inci kilometresinde meydana geldi. Tülay Gedik yönetimindeki 33 BBN 32 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile eşi Ferhat Gedik ve kızı Pınar Gedik araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobil içinden çıkarılan aileden Tülay Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Ferhat Gedik ve kızı Pınar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat Gedik kucağında kızıyla sedyedeyken, "Kızım annesini sorarsa ben ne diyeceğim? Ben bu soruya cevap veremem diye" uzun süre gözyaşı döktü.
Tülay Gedik'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

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