Kazada ölen eşinin yerine muhtar adayı oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde 31 Mart seçimlerinde muhtar seçildikten sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi, 2 Haziran'da tekrar yapılacak olan seçimde aday olduğunu açıkladı.

Aydın Zengi'nin vefatının ardından Besni İlçe Seçim Kurulu Yeni Besni Mahallesi için seçimin yenilenmesine karar verdi. 2 Haziran’da yapılacak seçime Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi, vatandaşların talebi üzerine aday oldu.

Meltem Zengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Aydın Zengi'nin vefatının ardından muhtar adayı olmaya karar verdiğini söyledi.

Eşini çok sevdiğini dile getiren Zengi, şöyle konuştu:

"Şimdi muhtarlığı kazanıp muhtarlık yapmak istiyorum. Mahalledeki vatandaşlardan destek bekliyorum. Seçimde adayım. Eşim zaten seçimi büyük bir farkla kazanmıştı. Mahallelinin beni tercih edeceğini düşünüyorum. Lise mezunuyum. Her ortama girebilir ve her işi halledebileceğime inanıyorum. Bence zaten bu muhtarlık bir kadın işidir. Eşim adaylığı süresince muhtarlık için muhakkak bazı sözler vermiştir. Onların hepsini Allah'ın izniyle yapacağız. Mahalleli kadınım diye tereddüt etmesin. Elimden geleni yapacağım."

Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Aydın Zengi, Mersin'e yakınlarının düğününe giderken Kahramanmaraş yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

