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Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Manisa’da içinde bulunduğu otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç futbolcu formasıyla defnedildi.Olay, 15 Eylül Pazar günü saat 02.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Saruhan Oteli kavşağında meydana geldi.

Manisa’da içinde bulunduğu otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç futbolcu formasıyla defnedildi.
Olay, 15 Eylül Pazar günü saat 02.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Saruhan Oteli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 45 B 6633 plakalı otomobil, refüjde bulunan ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobil içinde bulunan Rasim Polat olay yerinde hayatını kaybederken, Süleyman Uslu (23) beraberindeki iki arkadaşı M.K. ve H.R. yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan 1975 Maltaspor oyuncusu Süleyman Uslu tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genç futbolcu Süleyman Uslu için Yunusemre ilçesi Malta Camisi’nde tören düzenlendi. Törende uzun süre gözyaşları döken baba Necdet Uslu ve anne Leyla Uslu taziyeleri kabul etti. Cenazede genç futbolcu Uslu’nun tabutuna çok sevdiği 1975 Maltaspor’un 22 numaralı forması bırakıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası genç futbolcu Uslu gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Öte yandan cenaze namazına katılan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi

Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi
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