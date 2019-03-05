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Kazada ölen gencin ailesinden 'tutuksuz yargılama' tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Engin Ustali'nin (24) ailesi, sanık sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Kazada ölen gencin ailesinden 'tutuksuz yargılama' tepkisi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Engin Ustali'nin (24) ailesi, sanık sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.
Geçen 7 Temmuz'da meydana kazada; Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan aşçı Engin Ustali ve arkadaşı Esra Nur Tezgi'ye, Adil H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Ustaali ve Tezgi, özel hastanede tedaviye alındı. Hafif yaralı Tezgi taburcu edilirken, Ustali daha sonra sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ailesi organ bağışı yapmak istediyse de çarpmanın etkisiyle Engin Ustali'nin zarar gören organları bağışlanamadı.
Büyük acı yaşayan Engin Ustali'nin ailesi sürücüden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan sürücü Adil H., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaydan 8 ay sonra açılan davanın ilk duruşması 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan Adil H. savunmasında 30 kilometre hızla gittiğini ileri sürerek, "Kendi şeridimde giderken bir anda önüme birinin çıktığını gördüm. Hemen frene bastım. Her şey bir anda oldu. Çok üzgünüm" dedi.
Engin Ustali'nin babası Salih Ustali ise oğlunun ölümüne neden olan sürücünün 30 kilometre hızla gittiğine inanmadığını söyledi. Anne Nuray Ustali de oğlunun çok dikkatli olduğunu belirtip, sürücü ve yakınlarının kendilerine başsağlığı dahi dilemediğini iddia ederek, "Başka Engin'lerin ölmesini istemiyoruz" diye konuştu.
Emin Ustali de kardeşinin yapı olarak kendisinden daha iri olduğunu ifade ederek, "30- 40 kilometre hızla giden bir araç, insana bu kadar zarar vermez. Sürücü şu an dışarıda. Adil ve tarafsız bir yargılama, adalet istiyoruz" diye konuştu.
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen gencin ailesinden 'tutuksuz yargılama' tepkisiKazada ölen gencin ailesinden 'tutuksuz yargılama' tepkisiKazada ölen gencin ailesinden 'tutuksuz yargılama' tepkisi

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