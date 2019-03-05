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Kazada ölen gencin ailesinden "tutuksuz yargılama" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin yakınları, sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi - Ölen gencin ağabeyi Emin Ustaali: - "Kardeşimin sol kolu ve bacağı kopma derecesinde kesilmiş, kafa tasında beş kırık, omurilik ve boynu kırılmış halde vefat etti. 30 kilometre hızla seyreden bir araç, bu denli bir zarara yol açamaz"

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ailesi, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Engin Ustaali'ye (24) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuksuz sanık A.H. ve gencin yakınları katıldı.

Söz verilen sanık, hızlı olmadığını, Engin Ustaali'nin aniden önüne çıktığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından hayatını kaybeden gencin yakınları, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Aile üyeleri ve ölen gencin arkadaşları Engin Ustaali'nin fotoğraflarını ve "Engin için adalet", "Başka Enginler ölmesin" yazılı dövizler taşıdı.

- "Mahkemenin adil bir karar vermesini bekliyoruz"

Ölen gencin ağabeyi Emin Ustaali, gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın kazadan 8 ay sonra başlaması ve sürücünün tutuksuz yargılanmasının üzüntülerini artırdığını söyledi.

Sanığın ifadesinde saatte 30 kilometre hızla giderken kardeşinin bir anda önüne çıktığı iddiasında bulunduğunu belirten Ustaali, şunları kaydetti:

"Çarpılan kardeşim 1,90 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığındaydı. Kardeşimin sol kolu ve bacağı kopma derecesinde kesilmiş, kafa tasında beş kırık, omurilik ve boynu kırılmış halde vefat etti. 30 kilometre hızla seyreden bir araç bu denli bir zarara yol açamaz. Sürücü şerit ihlali yapmıştı. Bu kişi olaydan iki gün önce de başka bir kazaya karışmış. Kendi el yazısıyla sol tekerlek ve çamurluğunda hasar meydana geldiğini belirtiyor. Hasarlı araçla iki gün sonra yola çıkıyor, kardeşime çarparak öldürüyor. Mahkemenin adil bir karar vermesini bekliyoruz. "

Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken anne Nuray Ustaali ise bir anne olarak içinin yandığını, ilaçların desteğiyle yaşamını sürdürebildiğini belirterek, "Oğlum çok dikkatliydi. Hiç vicdanları yok. 'Hızlı değildim' diyor. Hızlı olmasa oğlumu o hale sokamazdı." dedi.

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Engin Ustaali'ye 8 Temmuz 2018'de A.H'nin kullandığı 07 SZ 801 plakalı otomobil çarpmış, kazada Ustaali, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, sürücü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Antalya dava Engin Ustaali trafik kazası

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