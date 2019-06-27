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Kazada ölen gencin diploması tiyatro sahnesinde verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 01:23 | Son Güncelleme

İzmir'de, trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro eğitimi alan öğrencinin diploması, tiyatro eğitmenleri ve öğrenciler tarafından sahnede düzenlenen tören ile ailesine verildi - Baba Ramazan Şenol: - "Kaan'ımın arkadaşlarına nasihatim, kim ne derse desin, sizler de benim oğlum gibi hayalleriniz için yaşayın"

İZMİR (AA) - İzmir'de tiyatro eğitimi alan ve bisiklet kullanırken aracın çarpması sonucu geçen cuma günü yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaan Şahin Şenol'un diploması tiyatro sahnesinde düzenlenen törenle ailesine verildi.

Şenol için ilk anma etkinliği 4 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldığı Sahne Tozu Tiyatrosu'nun Konak'ta bulunan binası önünde yapıldı.

Şenol'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve Göztepe Spor Kulübü taraftarlarının da katıldığı anma töreninde konuşan baba Ramazan Şenol, tüm sürücülerin trafikte bisiklet kullananlara karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Şenol için ikinci tören ise Sahne Tozu Tiyatrosu'nun içinde yer alan Haldun Dormen Sahnesi'nde düzenlendi.

Tiyatroda eğitim alan öğrencilerin sahneye koyduğu "Roman Havası" isimli oyunu Şenol'un ailesi ön sırada izlerken, rolünü sahnede onun yerine tiyatrocu Hüseyin Çur canlandırdı.

Seyirciler, sıra Şenol'un rolüne geldiği anlarda ise gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncular gösterim sonunda Şenol'un resmini sahnenin ortasında bulunan şovalyenin üzerine koydu.

Tiyatro eğitmeni Emre Altıntaş, törende yaptığı konuşmada, Şenol'un çok başarılı bir öğrenci olduğunu, onun zamansız vefatının başta tiyatro camiası olmak üzere herkesi çok üzdüğünü ifade etti.

Onun bu oyunda yer almak için uzun süre hazırlandığını hatırlatan Altıntaş, "İnanıyorum ki o bu akşam burada arkadaşları oyunu sergilerken onları yalnız bırakmadı. O bu akşam arkadaşlarıyla gurur duydu. Sahne Tozu Tiyatrosu olarak onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun için onun diplomasının sahnede ailesine vermek istedik." dedi.

- "Oğlum gibi hayalleriniz için yaşayın"

Baba Ramazan Şenol da kazanın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen hala oğlunun yokluğuna alışamadığını, acısının her gün arttığını dile getirdi.

Oğlunun hep hayallerinin peşinden koştuğunu vurgulayan baba Şenol, "Kaan'ımın arkadaşlarına nasihatim, kim ne derse desin, sizler de benim oğlum gibi hayalleriniz için yaşayın. Benim oğlumun tiyatro hayali hayatını kaybettiği kaza nedeniyle yarım kaldı ama 10 yaşında bir oğlum daha var. Ben Mert Mehmet'in de tiyatrocu olmasını ve abisi gibi buradan yetişmesini istiyorum." dedi.

Tören sonunda tiyatro eğitmenleri tarafından baba Şenol'a oğlunun mezuniyet belgesi verildi.

Etkinliğe İzmir'de geçen yıl mayıs ayında bisiklet kullanırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen 17 yaşındaki Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
diplomasi tiyatro trafik kazası

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