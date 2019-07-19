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Kazada ölen göçmenlerden 2’si bebek

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenden 2’sinin bebek olduğu orta çıktı.İran sınırından yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak göçmenleri taşıyan Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, İpekyolu ilçesine bağlı Ilıkaynak Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak takla atmış ve minibüs içerisindeki 66 kaçak göçmenden araç sürücüsü Gökhan Sırma ile birlikte 16’sı hayatını kaybetmişti.

Kazada ölen göçmenlerden 2’si bebek

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenden 2’sinin bebek olduğu orta çıktı.
İran sınırından yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak göçmenleri taşıyan Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, İpekyolu ilçesine bağlı Ilıkaynak Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak takla atmış ve minibüs içerisindeki 66 kaçak göçmenden araç sürücüsü Gökhan Sırma ile birlikte 16’sı hayatını kaybetmişti. 50 kişinin de yaralandığı kazada, koltukların söküldüğü minibüse 66 kişi sığdırılmıştı. Kazada hayatını kaybeden 2’si bebek olmak üzere 7 çocuk ile 9 yetişkinin cenazeleri Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından kimliklerinin belirlenmesi için DNA örnekleri alınan göçmenlerin kimlik bilgilerinin konsolosluklara gönderileceği ifade edilirken, 15 günlük yasal bekleme süreleri boyunca alınmayan cenazelerin ise kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediyelere teslim edileceği bildirildi.
Adli Tıp Şube Müdürü Adli Tıp Doktoru Bedir Korkmaz, vefat eden göçmenlerinin otopsilerini yaptıklarını, ancak bazı cenazelerin üzerinden pasaport çıktığını ve tercümanlar aracılığıyla kimliklerinin belirleneceğini ifade ederek, “Vefat eden göçmenlerin cenazeleri dün saat 15.00 sıralarında Adli Tıp Şube Müdürlüğümüze getirildi. Toplamda 17 cenaze vardı. Vefat edenlerin otopsilerini yaptık. Otopsinin ardından cenaze bekletme dolaplarımıza aldık. Kimliklerin belirlenmesi amacıyla DNA’larını aldık. Bazılarının üzerinden pasaport çıktı ama tercümanlar aracılığıyla pasaportlarını çözdükten sonra kimlikleri netleşecektir. Sonrasında konsolosluklara bildirilecektir. Konsolosluklarda geri dönüş alabilirsek cenazelerini yakınlarına teslim edeceğiz. Eğer cenaze teslimi olmazsa 15 günlük yasal bekleme süreleri dolduktan sonra kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediyeye teslim edeceğiz” dedi.

“Çocuk cenazelerinden 2’si bebekti”
Cenazelerden 7’sinin çocuklara ait olduğuna ve bunlardan 2’sinin ise bebek olduğuna dikkat çeken Korkmaz, “Yaşanan kazada hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar ağırlıklıydı” diye konuştu.
Korkmaz, bu yıl Adli Tıp Şube Müdürlüğüne getirilen 70’ten fazla göçmen cenazesinin otopsisini yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Öte yandan, kazada yaralanan kaçak göçmenlerden 22’sinin Van Eğitim Araştırma Hastanesinde, 23’ünün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, 5’inin de kentteki özel hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Kazada ölen göçmenlerden 2’si bebek

Kazada ölen göçmenlerden 2’si bebek

Kazada ölen göçmenlerden 2’si bebek

Kazada ölen göçmenlerden 2’si bebek

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