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Kazada ölen Helin, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

MALATYA'da, dün şarampole devrilen otomobilde yaşamını yitiren Helin Ede (19), Hekimhan ilçesinde toprağa verildi.

Kazada ölen Helin, toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, dün şarampole devrilen otomobilde yaşamını yitiren Helin Ede (19), Hekimhan ilçesinde toprağa verildi.
Yavuzselim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AAR 693 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Helin Ede yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.
Üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Helin Ede'nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Helin Ede, Hekimhan'ın İğdir Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kazada ölen Helin, toprağa verildiKazada ölen Helin, toprağa verildi

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