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Kazada ölen İlayda, gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi İlayda Sevinç (12), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi İlayda Sevinç (12), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, dün öğle saatlerine Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi Ali Sain Kayaalp Bulvarı'nda meydana geldi. Çanakkale yönüne giden Özkan Uysalgil yönetimindeki 17 DS 018 plakalı otomobil, okul çıkışı eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yahyaçavuş Ortaokulu 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Sevinç’e çarptı. İlayda Sevinç hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan sürücü Özkan Uysalgil, bir süre sonra Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İlayda Sevinç'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yahyaçavuş Köyü Camii'ne getirildi. Cenazede Zehra Sevinç, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Ali Sevinç ise taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlayda Sevinç'in cenazesi, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı AK Partili Haluk Babaoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Avukat Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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