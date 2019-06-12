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Kazada ölen İnanç ve İrem kardeşler toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

BOLU'da meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden İnanç Avşar (7) ile kardeşi İrem Avşar (4), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.  Muş Malazgirt'ten Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evlerine gelen sürücü Cengiz Avşar (41), yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, Bolu TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada ölen İnanç ve İrem kardeşler toprağa verildi

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- BOLU'da meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden İnanç Avşar (7) ile kardeşi İrem Avşar (4), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Muş Malazgirt'ten Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evlerine gelen sürücü Cengiz Avşar (41), yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, Bolu TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan İnanç Avşar ile kardeşi İrem Avşar öldü, baba Naif Avşar hafif, anne Sevda Avşar ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından Çorlu'ya getirildi.
Avşar kardeşler, Havuzlar Mahallesi'ndeki Fetih Camisi'nde kılının cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Naif Avşar, Bolu'da yoğun bakımda tedavisi süren eşi Sevda Avşar'ın yanında bulunduğu için çocuklarının cenaze törenine katılamadı.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen İnanç ve İrem kardeşler toprağa verildiKazada ölen İnanç ve İrem kardeşler toprağa verildiKazada ölen İnanç ve İrem kardeşler toprağa verildiKazada ölen İnanç ve İrem kardeşler toprağa verildi

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