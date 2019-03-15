HABER

Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:00 | Son Güncelleme

SOMA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Burdur'da, kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)

SOMA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur'da, kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.
Akkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı, memleketleri Manisa'nın Soma ilçesindeki 13 Eylül Mahallesi Köse Sokak numara 40'ta bulunan evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı, annesi Leyla Akkaya, kızının tabutuna duvak örttü. Helallik alınmasının ardından Akkaya'nın cenazesi, 100 Evler Camii'ne getirildi. Cenaze törenine; İrem'in babası Halil Akyaya, annesi Leyla Akkaya, kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen arkadaşı Beyza Din, sınıf arkadaşları, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Aynı kazadan yaralı olarak kurtulan Beyza Din, kendisinin aracın arka koltuğunda oturduğunu belirtti. Baba Halil Akkaya, kızının arkadaşı Din'e sarılarak gözyaşı döktü. Din, babayı teselli etmeye çalıştı. İkindide kılınan cenaze namazı sonrası İrem Su Akkaya, Soma Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şevket YILMAZ- Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Didim'de paralarını alamayan inşaat işçileri yol kapattıDidim'de paralarını alamayan inşaat işçileri yol kapattı
Bakan Murat Kurum: Sosyal konuta başvuru 180 bini aştıBakan Murat Kurum: Sosyal konuta başvuru 180 bini aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.