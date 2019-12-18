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Kazada ölen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevim Şen (75), İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevim Şen (75), İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay dün akşam saatlerinde, Mudanya-Bursa yolunda meydana geldi. Kızını ziyaret giden Sevim Şen?e, yolun karşısına geçmek istediği sırada Fatih D., yönetimindeki 33 ABC 047 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevim Şen için İnegöl?de cenaze töreni düzenlendi. Şen'in cenazesi, Altınbaş Camii'nde öğleyin kılınan namazın ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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