HABER

Kazada ölen kadın toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

BURSA'da, üst geçidin ayağına çarpan ve kaza sırasında hız kadranı 180 kilometrede takılı kalan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Esra Acar (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen kadın toprağa verildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, üst geçidin ayağına çarpan ve kaza sırasında hız kadranı 180 kilometrede takılı kalan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Esra Acar (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Karayolu Göçmen Konutları mevkisinde meydana gelen kazada, Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjdeki elektrik direğine çarpıp savrulan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Sürücü Esra Acar, hız kadranı 180 kilometrede takılı kalan araçta sıkışarak hayatını kaybetti.
Akçalar Mahallesi'ndeki evine giderken geçirdiği kazada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Esra Acar için Akçalar Merkez Camii'inde cenaze töreni düzenlendi. Acar'ın eşi Halil Acar, 10 yaşındaki oğlu Ali Acar ile birlikte tabutun başında taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Cenazeye katılan Acar'ın kızı 9 yaşındaki Asya da büyük üzüntü yaşadı. Esra Acar'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen kadın toprağa verildiKazada ölen kadın toprağa verildiKazada ölen kadın toprağa verildiKazada ölen kadın toprağa verildi

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
Hastanede hasta gibi davranıp yankesicilik yaptıHastanede hasta gibi davranıp yankesicilik yaptı
Pire ilacı, apartman sakinlerini hastanelik ettiPire ilacı, apartman sakinlerini hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!

Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

İstanbul Eminönü'nde korkunç görüntü! Akrobatlara taş çıkartıyorlar ama...

İstanbul Eminönü'nde korkunç görüntü! Akrobatlara taş çıkartıyorlar ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.