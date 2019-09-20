Kazada ölen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep’te tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi, ailesine teslim edildi.

Kaza, D-400 karayolu Gaziantep-Nurdağı yolunun 40’ncı kilometresinde dün akşam meydana gelmişti. Mürsel Küçükdemir idaresindeki 27 YM 118 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Cuma Küçükoğlu’nun kullandığı 27 AAT 289 plakalı traktöre arkadan çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü ile traktöre takılı teknedeki 1 kişi ölmüş 3 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, hayatını kaybeden 22 yaşındaki Asiye Kaşıkçıoğlu’nun Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kadının cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaşıkçıoğlu’nun cenazesi, Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde ikindi namazının ardından defnedilecek.

