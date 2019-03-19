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Kazada ölen kadının kimliği tespit edilemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 08:51 | Son Güncelleme

Samsun’da ticari taksinin çarpmasıyla hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği tespit edilemedi.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı ile Osmaniye Caddesi’nin kesiştiği kavşakta dün öğle saatlerinde meydana gelmişti.

Kazada ölen kadının kimliği tespit edilemedi

Samsun’da ticari taksinin çarpmasıyla hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği tespit edilemedi.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı ile Osmaniye Caddesi’nin kesiştiği kavşakta dün öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hasan E. idaresindeki bir ticari taksi, yolun karşısına geçmekte olan kimliği belirsiz 55-60 yaşındaki bir kadına çarpmış, kadın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hayatını kaybetmişti.
Üzerinde kimlik çıkmayan ve polisin yaptığı araştırmalara rağmen geçen zaman içinde ölen kadının kimliği tespit edilemedi. Yaşlı kadının cenazesi yaşamını yitirdiği hastanenin morgunda bekletiliyor. Polis, yalnız yaşayanların, yakınları tarafından kontrol edilmesini istedi.
Soruşturma devam ediyor.

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