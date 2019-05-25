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Kazada ölen kaynana ve gelinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde dün sulama kanalına uçan otomobilde yaşamını yitiren Satı Özkan (50) ile gelini Satı Özkan'ın (27) cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Kazada ölen kaynana ve gelinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde dün sulama kanalına uçan otomobilde yaşamını yitiren Satı Özkan (50) ile gelini Satı Özkan'ın (27) cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Karamık Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'dan Elmalı'nın Tekke Mahallesi'ndeki Abdal Musa Türbesi'ni ziyarete gelen ailenin içinde bulunduğu Erdi Özkan (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdi Özkan araçtan ağır Satı Özkan ile aynı ismi taşıyan gelen Satı Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdi Özkan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Satı Özkan ve gelininin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Kaynana ve gelininin cenazelerini gözyaşları içinde alan yakınları, toprağa vermek üzere havayoluyla Ankara'ya götürdü. Erdi Özkan'ın tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğü kaydedildi.
GEÇEN YIL EVLENMİŞLER
Erdi ve Satı Özkan'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ve geçen yıl nişanlandıktan kısa süre sonra da evlendiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen kaynana ve gelinin cenazeleri yakınlarına teslim edildiKazada ölen kaynana ve gelinin cenazeleri yakınlarına teslim edildiKazada ölen kaynana ve gelinin cenazeleri yakınlarına teslim edildiKazada ölen kaynana ve gelinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

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