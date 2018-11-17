HABER

Kazada ölen Kayra ve babası toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Nurettin Yıldız (33) ve oğlu Kayra Yıldız'ın (7) cenazeleri toprağa verildi.

Kazada ölen Kayra ve babası toprağa verildi

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Nurettin Yıldız (33) ve oğlu Kayra Yıldız'ın (7) cenazeleri toprağa verildi. Yıldız'ın eşi ve kızının tedavileri ise devam ediyor.
Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Vezirköprü ilçesinde, Samsun-Kastamonu Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Nurettin Yıldız ile oğlu Kayra Yıldız yaşamını yitirdi, eşi Fatma Yıldız (29) ve kızı Hümeyra Yıldız (5) ağır yaralandı.
Kazada ölen Nurettin Yıldız ile oğlu Kayra Yıldız için memleketleri Havza ilçesindeki Şeyhsafi Camisi'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Baba ve oğlunun cenazeleri, Şeyhsafi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi ve kızının tedavilerinin Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen Kayra ve babası toprağa verildiKazada ölen Kayra ve babası toprağa verildiKazada ölen Kayra ve babası toprağa verildiKazada ölen Kayra ve babası toprağa verildi

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Ölümle burun buruna geldi! İşte o anÖlümle burun buruna geldi! İşte o an
Evinde aşırı dozda uyuşturucudan öldüEvinde aşırı dozda uyuşturucudan öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.