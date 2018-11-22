Kazada ölen kız kardeşler, yan yana defnedildi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - GAZİANTEP'te otomobille kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren Melike (14) ve Dilan (12) Ataman kardeşler, memleketleri Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yan yana kazılan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Oğur yönetimindeki 27 SE 220 plakalı kamyonet, Oğuzeli kavşağında yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Emine Ataman'ın kullandığı 07 MLU 76 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Melike ve Dilay Ataman kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ataman kardeşlerin cenazeleri, kara yoluyla memleketleri Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine dün akşam getirildi. Kız kardeşlerin tabutlarının taşındığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına çok sayıda araçla ilçeye getirilene kadar eşlik edildi. Cenazeler, Ataman kardeşlerin ailesi ve yakınlarınca Kürtçe ağıtlar yakılarak, karşılandı. Melike ve Dilay Ataman'ın cenazeleri, dün akşam kılınan namazın ardından yan yana kazılan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

