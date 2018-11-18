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Kazada ölen küçük Dilek Naz, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobilde yaşamını yitiren 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen küçük Dilek Naz, toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobilde yaşamını yitiren 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Denizli -Antalya karayolu Serihinhisar ilçe girişinde meydana geldi. Denizli'den Serinhisar ilçesi yönüne giden Resul Eskin yönetimindeki 20 ABB 477 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilden fırlayan Dilek Naz Eskin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Resul Eskin, eşi Neslihan ve çocukları Buğlem, Çiğdem ile Mevlüd Emir Eskin ise ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından küçük Dilek Naz'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Dilek Naz'ın cenazesi, öğlende Denizli Fatih Mahallesi Merkezefendi Camii'ne getirildi. Cenazeye hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen baba Resul Eskin ile ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası minik Dilek Naz'ın cenazesi, Kayhan Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kazada ölen küçük Dilek Naz, toprağa verildiKazada ölen küçük Dilek Naz, toprağa verildiKazada ölen küçük Dilek Naz, toprağa verildiKazada ölen küçük Dilek Naz, toprağa verildi

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