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Kazada ölen kuzenler toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

 ÇORUM'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobilde ölen Zekeriya (9) ve kuzeni Ayaz Altunay (1), toprağa verildi.

Kazada ölen kuzenler toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobilde ölen Zekeriya (9) ve kuzeni Ayaz Altunay (1), toprağa verildi.
Kaza, dün, Sungurlu- Kırıkkale yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Amasya'dan Ankara'ya giden Zekeriya Altunay (52) yönetimindeki 05 KD 095 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, sürücü Zekeriya Altunay ile otomobildeki akrabaları Zekeriya, Ayşegül (25) ve Melike Altunay (20) yaralandı. Ayaz Altunay ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Zekeriya Altunay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Zekeriya ile kuzeni Ayaz Altunay'ın cenazeleri, Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Cuma vakti kılınanan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kazada ölen kuzenler toprağa verildiKazada ölen kuzenler toprağa verildiKazada ölen kuzenler toprağa verildiKazada ölen kuzenler toprağa verildi

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