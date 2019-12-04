Kazada ölen Medine'nin babası: 3 yıldır adalet arıyoruz

'ADALETİ BULMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ LAZIM'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ömer Çakal, "Üç yıldır Burdur'da adalet arıyoruz. Çok yıprandık. Kazanın meydana geldiği caddede, 3 yıl boyunca hiç bir şeyin değişmediğini fark ettik. Kızımı yetersiz ehliyetle kullandıkları kamyonla öldürenler, kamuda görevine devam ediyor. Cumhuriyet savcılığına verdiğimiz suç duyurusuna ilişkin 1 yıldır gelişme olmadı. Halen soruşturma aşamasında. Kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. 7 Aralık'ta kızım öleli, 3 yıl olacak. Adalet bu kadar yavaş işlememeli. Kızım kara toprağa girdi ama herkes işine gücüne devam ediyor. Adaleti bulmamız için ne yapmamız lazım?" dedi.

'KIZIMIZ ŞEHİT OLDU'

Kızlarının ölümünden sonra ocaklarının söndüğünü söyleyen Ömer Çakal, "Ben işimi bıraktım. Eşimin akciğerine pıhtı attı, tedavi görüyor. Gizem'in vebalini alanlar halen koltuğunda oturmaya devam ediyor. Burdur Belediyesi veya Burdur bizim karşımızda taraf olmamalı. Biz terörist değiliz. Bizim kızımız, gurbette ilim irfan öğrenmeye giderken, şehit oldu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Koltukta oturmakla bu işler olmuyor, 'caddeler insanlar için' demekle bu işler olmuyor. Bu çağda böyle ölümler olmaması lazım. Gizem'in vebalini alanları Allah'a havale ediyoruz" diye konuştu.

