HABER

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kastamonu Daday Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolculardan Kübra Aldırmaz, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Daday ilçesinden Kastamonu’ya gelen R.İ.A.

Kastamonu Daday Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolculardan Kübra Aldırmaz, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Daday ilçesinden Kastamonu’ya gelen R.İ.A. yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, Gölköy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobilde sürücü R.İ.A. (26) ile M.M.K. (24) yaralanırken, arka koltukta bulunan kadın milli futbolcular 21 yaşındaki Büşra Örnek ile 20 yaşındaki Kübra Aldırmaz araçtan fırlayarak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Büşra Örnek’in cenazesi Bursa’nın İnegöl ilçesine gönderilirken, Kübra Aldırmaz’ın cenazesi ise Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi.

Anne ve baba Aldırmaz güçlükle ayakta durabildi
Milli futbolcu Kübra Aldırmaz için baba ocağı olan Ormanlı beldesi Başören köyü Erdenli Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni sırasında anne Aynur ile inşaat işçisi babası Yüksel Aldırmaz göz yaşlarına boğulurken, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiler. Kübra Aldırmaz’ın tabutu Türkiye Şampiyonu olduklarında kazandıkları madalya, milli forma ile takımının formaları ile süslendi. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Kübra Aldırmaz’ın cenazesi aile kabristanına defnedildi.

İki arkadaşı ölüm de ayıramadı
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden milli futbolcular Kübra Aldırmaz ile Büşra Örnek’in çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Bursa’dan futbol oynamak için Kdz. Ereğli’ye gelen ve lise eğitimini Kübra Aldırmaz ile aynı okulda tamamlayan Büşra Örnek 2017 yılında Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünü kazandı. Birbirlerinden ayrılmak istemeyen iki futbolcudan Kübra Aldırmaz’da 2018 yılında aynı okul ve bölümü kazanarak yine birlikte yaşamaya başladılar. İki futbolcunun arkadaşları tarafından otobüs terminaline götürüldükleri sırada geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.