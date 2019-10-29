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Kazada ölen milli takım antrenörü Bodrum'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ölen kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ölen kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenazede baba Celal Karlı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir'den Muğla yönüne giden kickboks milli takım antrenörü evli ve 2 çocuk babası Hasan Karlı, kullandığı 48 ABA 465 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki demir bariyere çarpan cipte büyük hasar oluştu. Kırılan bariyer, aracın sol tarafından içeriye girerek Karlı'nın vücudunu ve kafatasını yaraladı. Araçtaki kickboks milli takımı sporcusu olan ve 2 yıl önce Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan Merve Sağlam da kazada yaralandı. Yaralılardan Karlı, ambulansla, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda öldü. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hasan Karlı'nın cenazesi, bugün Aydın Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yakınlarınca teslim alındı. Karlı'nın cenazesi, Bodrum'un Turgutreis Mahallesindeki Yalı Camisi'ne getirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Muay Thai Federasyonu Başkanı Halil Durna, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş cenazeye katıldı. Baba Celal Karlı ve anne Şerife Karlı güçlükle ayakta durdu. Furkan ve Zeynep isminde iki çocuğu bulunan Hasan Karlı'nın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından Bodrum'un Akçaalan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Ayşe Karlı ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

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