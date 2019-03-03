Kazada ölen MKE Ankaragücü taraftarı için tören

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın 2 taraftarından Mert Turgut Çakır (17) için tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, 4-2'lik galibiyetin ardından Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Taraftarları taşıyan Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse seyir halindeyken Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada Mert Turgut Çakır, (17) ve Eren Açıkgöz (19) öldü, 24 taraftar ise yaralandı.

Kazanın ardından yapılan otopsinin ardından Mert Turgut Çakır'ın cenazesi Ankara'ya, Eren Açıkgöz'ün cenazesi ise memleketi Bartın'a götürüldü.

KULÜP TESİSİNDE TÖREN

Bugün Mert Turgut Çakır'ın Ankaragücü bayrağı örtülü cenazesi, Tandoğan'daki kulüp tesisine getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi ile birlikte MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, takım futbolcuları ve başka illerden gelen diğer takımların taraftar temsilcileri katıldı. Törende Çakır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, törende yaptığı konuşmada üzgün olduklarını belirterek, "Acımız büyük. İkisi de arkadaş. Birbirlerine bağlı olan, omuz omuza seyahat ederken gidip gelen taraftarlardı. Bizim taraftarlarımız, takımına sahip çıkar, kısa mesafe, uzun mesafe demez. İç saha, dış saha demez, takımını yalnız bırakmaz. Başımız sağ olsun. Buraya kadar gelen diğer taraftar temsilcilerinden de Allah razı olsun. Sporun kardeşliğini, birlik beraberliğini burada sergilediler. Ankaragücü'nün başı sağ olsun, taraftarlarımızın başı sağ olsun" dedi. Yapılan törenin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere, Altındağ ilçesi Karacaören Mezarlığı'na götürüldü.