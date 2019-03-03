HABER

Kazada ölen MKE Ankaragücü taraftarı için tören

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

SPOR Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın 2 taraftarından Mert Turgut Çakır (17) için tören düzenlendi.

Kazada ölen MKE Ankaragücü taraftarı için tören

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın 2 taraftarından Mert Turgut Çakır (17) için tören düzenlendi.
Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, 4-2'lik galibiyetin ardından Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Taraftarları taşıyan Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse seyir halindeyken Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada Mert Turgut Çakır, (17) ve Eren Açıkgöz (19) öldü, 24 taraftar ise yaralandı.
Kazanın ardından yapılan otopsinin ardından Mert Turgut Çakır'ın cenazesi Ankara'ya, Eren Açıkgöz'ün cenazesi ise memleketi Bartın'a götürüldü.
KULÜP TESİSİNDE TÖREN
Bugün Mert Turgut Çakır'ın Ankaragücü bayrağı örtülü cenazesi, Tandoğan'daki kulüp tesisine getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi ile birlikte MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, takım futbolcuları ve başka illerden gelen diğer takımların taraftar temsilcileri katıldı. Törende Çakır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, törende yaptığı konuşmada üzgün olduklarını belirterek, "Acımız büyük. İkisi de arkadaş. Birbirlerine bağlı olan, omuz omuza seyahat ederken gidip gelen taraftarlardı. Bizim taraftarlarımız, takımına sahip çıkar, kısa mesafe, uzun mesafe demez. İç saha, dış saha demez, takımını yalnız bırakmaz. Başımız sağ olsun. Buraya kadar gelen diğer taraftar temsilcilerinden de Allah razı olsun. Sporun kardeşliğini, birlik beraberliğini burada sergilediler. Ankaragücü'nün başı sağ olsun, taraftarlarımızın başı sağ olsun" dedi. Yapılan törenin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere, Altındağ ilçesi Karacaören Mezarlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen MKE Ankaragücü taraftarı için törenKazada ölen MKE Ankaragücü taraftarı için törenKazada ölen MKE Ankaragücü taraftarı için törenKazada ölen MKE Ankaragücü taraftarı için tören

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Çorabın içinden çıkan uyuşturucudan tutuklandıÇorabın içinden çıkan uyuşturucudan tutuklandı
Fabrikada yüksekten düşen işçi öldüFabrikada yüksekten düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yle dalga geçtiler: İşlerini kolaylaştırmak için emir verdim

ABD'yle dalga geçtiler: İşlerini kolaylaştırmak için emir verdim

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Bakan duyurdu! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan duyurdu! Marketlerde zorunlu olacak

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.