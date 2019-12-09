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Kazada ölen motosiklet kuryesi gencin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:59 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta TIR'a çarpıp, savrulan motosiklette ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 18 yaşındaki Satılmış Güven'in cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa vedildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta TIR'a çarpıp, savrulan motosiklette ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 18 yaşındaki Satılmış Güven'in cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa vedildi.
Kaza geçen cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Esenyurt'tan geçen TEM Haramidere bağlantı yolu Balıkyolu Caddesi Köprüsü'nün altında meydana geldi. Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde oturan ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla motosikleti ile kuryelik yapan Satılmış Güven 39 SG 382 plakalı motosikletiyle Beylikdüzü yönüne giderken plakası alınamayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Güven ve arkasındaki kişi yola savruldu. TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, Güven ve yanındaki arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Satılmış Güven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güven'in cenazesi, bugün memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

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