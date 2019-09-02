HABER

Kazada ölen müftü son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Havza Müftüsü İlyas Akyazı (62), toprağa verildi.

Kazada ölen müftü son yolculuğuna uğurlandı

Hakan AKGÜN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Havza Müftüsü İlyas Akyazı (62), toprağa verildi.
Dün gerçekleşen kaza, Samsun- Ankara karayolu Teşvikiye Kavşağı'nda meydana geldi. Havza Müftüsü İlyas Akyazı yönetimindeki 05 HH 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Sürüklenen otomobil, menfeze çarparak durabildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekibince çıkartılan Akyazı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Havza'da 3 yıldır müftü olarak görev yapan ve Eylül ayı içerisinde emekli olmayı planladığı öğrenilen Müftü İlyas Akyazı’nın cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen müftü son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen müftü son yolculuğuna uğurlandı

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk yangında mahsur kaldıAilesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk yangında mahsur kaldı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandıOtomobilin çarptığı yaya yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.