Kazada ölen muhtar toprağa verildi, yanındaki çocukları hala şokta

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada hayatın kaybeden köy muhtarı Erkan Celep (38), dualar eşliğinde toprağa verilirken, takla atan araçtan çıkarak, babalarının ölüm haberini köye ulaştıran Demircan (7) ile Sıla Celep'in (19) kazanın şokunu halen atlatamadığı gözlendi.

Refahiye ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Karayaprak köyü yakınlarında önceki gece meydana gelen kazada, iki çocuğu ile birlikte ilçeden dönen Karayaprak Köyü Muhtarı Erkan Celep'in kullandığı 24 M 6072 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten taklalar atarak dereye uçtu. Kazada Erkan Celep olay yerinde hayatını kaybederken, 2 çocuğu ise yaralandı.

GECE YARISI YALINAYAK YÜRÜYEREK KÖYE ULAŞTILAR

Kazada hayatını kaybeden Erkan Celep, yapılan otopsinin ardından bugün öğlen namazında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Hurdaya dönen araçtan saatler sonra kendi çabaları ile çıkarak, yalınayak 1 kilometrelik yolu yürüyen, Sıla ile kardeşi Demircan Celep'in, halen kazanın şokunu atlatamadığı görüldü. İki kardeşin konuşma zorluğu çektiği görüldü.