Kazada ölen muhtar toprağa verildi, yanındaki çocukları hala şokta / Yeniden

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada hayatın kaybeden köy muhtarı Erkan Celep (38), dualar eşliğinde toprağa verilirken, takla atan araçtan çıkarak, babalarının ölüm haberini köye ulaştıran Demircan (7) ile Sıla Celep'in (10) kazanın şokunu halen atlatamadığı gözlendi.

Refahiye ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Karayaprak köyü yakınlarında önceki gece meydana gelen kazada, iki çocuğu ile birlikte ilçeden dönen Karayaprak Köyü Muhtarı Erkan Celep'in kullandığı 24 M 6072 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten taklalar atarak dereye uçtu. Kazada Erkan Celep olay yerinde hayatını kaybederken, 2 çocuğu ise yaralandı.

GECE YARISI YALINAYAK YÜRÜYEREK KÖYE ULAŞTILAR

Kazada hayatını kaybeden Erkan Celep, yapılan otopsinin ardından bugün öğlen namazında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Hurdaya dönen araçtan saatler sonra kendi çabaları ile çıkarak, yalınayak 1 kilometrelik yolu yürüyen, Sıla ile kardeşi Demircan Celep'in, halen kazanın şokunu atlatamadığı görüldü. İki kardeşin konuşma zorluğu çektiği görüldü.

'BABAM KANLAR İÇİNDE SALLADIK, SALLADIK UYANDIRAMADIK'

Kazada hayatını kaybeden Erkan Celep'in Eşi İpek Celep (33), sabaha karşı kapı çalındığında karşısında çocukları gördüğünde çok korktuğunu söyledi. Anne Celep, "Çocuklarım 'Anne, biz kaza yaptık, babam aşağı derede kanlar içerisinde salladık, salladık uyanmadı, telefondan aradık bulamadık, yukarı yola çıktık, gözümüzü uyku aldı, sonra yola düştük buraya geldik' dediler. Sabah tam 5'te buradaydılar" diye konuştu.

ARACIN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler 40 metreden dereye düşen minibüsün çıkarılması için çalışma başlattı. İş makineleri sabah saatlerinde araca ulaşmak için yol açarken, bölgeye çekici de çağırıldı. Kazada hayatını kaybeden Erkan Celep ile eşinin kazadan kurtulan çocuklardan başka bir bebeklerinin bulunduğu öğrenildi.