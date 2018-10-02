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Kazada ölen Mustafa'ya sınıf arkadaşlarından veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, elektrikli bisikletin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Özata'nın (12) sınıf arkadaşları, fotoğrafını koydukları sırasını karanfillerle süsledi.

Kazada ölen Mustafa'ya sınıf arkadaşlarından veda

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, elektrikli bisikletin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Özata'nın (12) sınıf arkadaşları, fotoğrafını koydukları sırasını karanfillerle süsledi.
Kaza, 30 Eylül Pazar günü saat 13.30 sıralarında, Vatan Mahallesi Antalya yolu üzerinde meydana geldi. F.Ö.'nün kullandığı elektrikli bisiklet, yol kenarında park halindeki 32 ET 484 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada F.Ö. ile elektrikli bisikletin ön tarafında oturan Mustafa Özata yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Özata, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Isparta merkezdeki Üçkardeşler Ortaokulu'nun öğrencisi Mustafa Özata'nın cenazesi, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Özata'nın okuldaki sınıf arkadaşları ise bugün üzerine 'Canımız, kardeşimiz Mustafa mekanın cennet olsun' yazdırdıkları fotoğrafını çerçeveleterek, sırasına koydu. Sırayı karanfillerle süsleyen öğrenciler, daha sonra Mustafa Özata'nın evine giderek, fotoğrafı annesine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen Mustafa'ya sınıf arkadaşlarından veda

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