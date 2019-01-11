Kazada ölen nişanlısı için ağladı

İzmit'te temizlik aracına arkadan çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz(31) toprağa verilirken, kazadan nişanlısının verdiği kask ile kurtulan Serpil Ateş, cenazede yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.

Dün gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Kuzey Yanyol üzerinde yaşanan kazada, temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz hayatını kaybetmiş, yanındaki nişanlısı Serpil Ateş ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Bir kafede barmenlik yapan Uğur Türkyılmaz'ın cenazesi, bugün İzmit Kurtdere Mahallesi'nde toprağa verildi. Babası İdris Türkyılmaz'ı uzun süre önce kaybettiği öğrenilen Uğur Türkyılmaz için aile adına taziyeleri eniştesi Emre Keser ve annesi Emine Türkyılmaz kabul etti.

Kaza sırasında motosikletin arkasında olan, Uğur Türkyılmaz'ın verdiği kaskı takarak kurtulan nişanlısı Serpil Ateş ise cenazede yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Kaza sonrasında götürüldüğü hastanede sol el ve sol ayak parmaklarında kırıklar tespit edilen Serpil Ateş, güçlükle yürüyebildi. Genç kız, nişanlısının tabutunun omuzlar üzerinde götürülmesini gözyaşları içerisinde izledi.

