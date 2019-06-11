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Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM otoyolunda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 2 çocuk öldü, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden küçük çocuğun babası uzun süre oğlunun yanından ayrılamadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Avşar (41) idaresindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha da sonra refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çaptı.

Bariyerlerin saplandığı otomobil hurdaya dönerken, kaza sırasında araçtan fırlayan 7 yaşındaki İnanç Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Cengiz Avşar ve araçta bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisine götürülen 4 yaşındaki İrem Avşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLUNUN YANINDAN AYIRLAMADI

OĞLUNUN YANINDAN AYIRLAMADI
Kazada, olay yerinde hayatını kaybeden İnanç Avşar’ın acılı babası yaralı halde uzun süre oğlunun yanında bekledi. Acı içinde gözyaşları döken baba, vatandaşların yardımıyla bir süre sonra oğlunun yanından alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Avşar ailesinin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. 7 yaşındaki İnanç Avşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle sakinleştirilen Avşar ailesinin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan Seda Avşar, İslam Avşar (5), Emir Nuh Avşar ve Naif Avşar’ın tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
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Bolu TEM Otoyolu otomobil

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