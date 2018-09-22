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Kazada ölen öğretmen Bolu'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında eşi Esra Duman ile birlikte yaşamını yitiren İsmail Yaman (27) memleketi olan Bolu'nun Rüzgarlı köyünde toprağa verildi.

Kazada ölen öğretmen Bolu'da toprağa verildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında eşi Esra Duman ile birlikte yaşamını yitiren İsmail Yaman (27) memleketi olan Bolu'nun Rüzgarlı köyünde toprağa verildi.
Kaza, Perşembe günü Bandırma-Bursa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Baki Üzmez (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman yönetimindeki 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, öğretmen İsmail Yaman olay yerinde, yanındaki eşi Esra Duman Yaman da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin 2 yaşındaki erkek çocukları Kerem Yaman ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Kerem Yaman’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Esra Duman Yaman, dün memleketi İzmir'de toprağa verildi.
İsmail Yaman’ın cenazesi ise Bolu'nun Rüzgarlar köyündeki baba ocağına getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına baba İzzet Yaman, yakınları, Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Memur-Sen Bolu İl Başkanı Ahmet Koçak katıldı. Yaman'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

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Kazada ölen öğretmen Bolu'da toprağa verildiKazada ölen öğretmen Bolu'da toprağa verildiKazada ölen öğretmen Bolu'da toprağa verildiKazada ölen öğretmen Bolu'da toprağa verildi

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