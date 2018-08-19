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Kazada ölen oğullarının cesedine sarılıp, gözyaşı döktüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

KONYA’da, kavşakta dönüş yapmak isteyen TIR’ın altın giren motosikletteki Hasan Adıgüzelli (19) ve Barış Gerçeker (20) yaşamını yitirdi, İbrahim İnir (18) ise ağır yaralandı.

KONYA’da, kavşakta dönüş yapmak isteyen TIR’ın altın giren motosikletteki Hasan Adıgüzelli (19) ve Barış Gerçeker (20) yaşamını yitirdi, İbrahim İnir (18) ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen motosiklet sürücüsü Hasan Adıgüzelli'nin anne ve babası, çocuklarının cesedine sarılarak gözyaşı döktü.

​Kaza, saat 03.30 sıralarında Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Adıgüzelli yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giderken kavşaktan dönüş yapmak isteyen Yusuf Köksal yönetimindeki 33 DPM 57 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, Hasan Adıgüzelli ile Barış Gerçeker olay yerinde yaşamını yitirdi, İbrahim İnir ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İbrahim İnir, Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Acı haberi alıp kaza yerine gelen Hasan Adıgüzelli’nin annesi Güler ve babası Nazım sinir krizleri geçirdi. Oğullarının cesedine sarılan çift, uzun süre gözyaşı döktü.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Kazaya karışan motosikletin bir süre önce Karatay ilçesinden çalındığı belirlenirken, TIR şoförü Yusuf Köksal ise gözaltına alındı.

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