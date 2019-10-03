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Kazada ölen Okay'ın ardından Ayşe de yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 23:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, servis midibüsüyle çarpışan motosiklette Okay Kurnaz'ın (15) ölmesinin ardından, 6 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren ablası Ayşe Kurnaz (18) da yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ölen Okay'ın ardından Ayşe de yaşama tutunamadı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, servis midibüsüyle çarpışan motosiklette Okay Kurnaz'ın (15) ölmesinin ardından, 6 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren ablası Ayşe Kurnaz (18) da yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 27 Eylül'de saat 22.00 sıralarında, Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde meydana geldi. Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, kasksız motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı 07 YLY 20 plakalı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, motosikletle savrulan Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kurnaz kardeşler, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okay Kurnaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Ayşe Kurnaz ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Ayşe Kurnaz, bugün akşam saatlerinde, 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Okay ve Ayşe Kurnaz kardeşlerin babaları Faik Kurnaz'ın da yaklaşık 1.5 ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ayşe Kurnaz'ın cenazesinin yarın Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

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Kazada ölen Okay'ın ardından Ayşe de yaşama tutunamadıKazada ölen Okay'ın ardından Ayşe de yaşama tutunamadıKazada ölen Okay'ın ardından Ayşe de yaşama tutunamadıKazada ölen Okay'ın ardından Ayşe de yaşama tutunamadı

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