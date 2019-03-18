HABER

Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Macit (47), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Macit (47), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Uğur M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün gece Ankara Caddesi'ndeki Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Macit'e, Uğur M. yönetimindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Macit ambulansla götürüldüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Polis memuru İbrahim Macit için bugün Konak Mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kültür Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, İl Müftüsü Ümit Çimen, polis memurunun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İbrahim Macit'in eşi Pınar ile babası Hacı Bekir ve annesi Mesude Macit törende gözyaşları dökerek tabuta kapandı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İbrahim Macit, Büyükşehir Belediyesine bağlı Konak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 çocuk babası İbrahim Macit'in 22 yıldır polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Diğer taraftan, olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Uğur M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
İzmit'te 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiİzmit'te 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.