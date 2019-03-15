HABER

Kazada ölen polisin oğlu, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

Kazada ölen polisin oğlu, toprağa verildi

MANİSA (AA) - Uşak'ta dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Enes Kıtır'ın cenazesi, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Kıtır için Güvercinlik Mahalle Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Polis memuru baba Fatih Kıtır'ın taziyeleri kabul ettiği cenazeye Kaymakam Kemal Duru, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Kıtır'ın öğretmenleri, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Uşak Lisesi 11. sınıf öğrencisi Enes Kıtır'ın (18) kullandığı 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi U.D. (17) idaresindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, Desan Sitesi mevkisinde karşı yönden gelen TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi N.B.T'nin (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpışmış, Kıtır yaşamını yitirmişti.

Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürü'nün makam şoförü olarak görev yapan polis memuru Fatih Kıtır, görevli gittiği kaza yerinde oğlunun ölüm haberini almıştı.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısıYeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı
Mardin'deki Hristiyanlar, Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetlediMardin'deki Hristiyanlar, Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Enes Kıtır Kula trafik kazası trafik polisi

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

TEM'de şüpheli paket paniği

TEM'de şüpheli paket paniği

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.